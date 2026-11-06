جولان: نتنياهو في حالة ذعر ويحاول تدبير انقلاب للاستيلاء على السلطة

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اتهم زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي المعارض يائير جولان، الجمعة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة تدبير انقلاب للاستيلاء على السلطة بالقوة، مؤكدا تحقيق أحزاب المعارضة "تقدما ملموسا" لتشكيل حكومة طوارئ وطنية في أقرب وقت وإنهاء حكم نتنياهو.

وقال جولان، في منشور مطول عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن نتنياهو "في حالة ذعر ويحاول تدبير انقلاب للاستيلاء على السلطة بالقوة".

ووجه انتقادات إلى المؤسسة الأمنية، ولا سيما جهاز الأمن العام "الشاباك"، على خلفية مشاركة رئيسه ديفيد زيني في حملة يقودها نتنياهو ضد الأحزاب العربية والتشكيك بشرعية نتائج الانتخابات.

وقال: "لقد خضع ديفيد زيني وجهاز الشاباك لنفوذ عائلة نتنياهو، وأصبح صميم الأمن القومي الإسرائيلي الآن في أيدي أشخاص يخدمون نتنياهو بدلا من خدمة الدولة".

وحذر جولان من تعمق الأزمة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى تقليص تمويل المساعدات الأمنية واتساع الفجوة مع الحزب الديمقراطي الأمريكي.

واعتبر أن هذه التطورات "تشكل خطرا حقيقيا على إسرائيل وأمنها"، مضيفا أنه "لا وقت لدينا لنضيعه في الألاعيب السياسية".