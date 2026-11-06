أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، قائمة اللاعبين المختارين لخوض مباراتي كرواتيا وإسبانيا، ضمن آخر جولتين من مرحلة المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر نوفمبر.

وشهدت القائمة استمرار غياب كول بالمر، نجم تشيلسي، الذي لم ينضم أيضًا إلى المعسكر الماضي بسبب الإصابة، في المقابل، عاد ديكلان رايس، لاعب وسط أرسنال، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن التجمع الأخير.

كما تضمنت اختيارات توخيل عدة وجوه جديدة، أبرزها جوش كينج، لاعب فولهام، وجوب بيلينجهام، لاعب بوروسيا دورتموند، والشقيق الأصغر لجود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، اللذان ينضمان إلى المنتخب للمرة الأولى.

وشهدت القائمة كذلك عودة بن وايت، مدافع أرسنال، إلى صفوف المنتخب الإنجليزي، للمرة الأولى منذ مارس الماضي.

ويواصل بالمر الغياب عن قائمة الأسود الثلاثة، بعدما ابتعد عن المعسكر السابق للإصابة.

قائمة منتخب إنجلترا لمعسكر نوفمبر

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، جيسون ستيل (برايتون)، جيمس ترافورد (ليدز يونايتد).

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ريال مدريد)، جاراد برانثويت (إيفرتون)، مارك جيهي (مانشستر سيتي)، لويس هال (نيوكاسل)، إزري كونسا (أرسنال)، جاريل كوانساه (باير ليفركوزن)، دجيد سبنس (إنتر)، بن وايت (أرسنال).

خط الوسط: إليوت أندرسون (مانشستر سيتي)، جوب بيلينجهام (بوروسيا دورتموند)، جود بيلينجهام (ريال مدريد)، جيمس جارنر (إيفرتون)، جوش كينج (فولهام)، مايلز لويس سكيلي (أرسنال)، ديكلان رايس (أرسنال).

خط الهجوم: دومينيك كالفيرت لوين (ليدز يونايتد)، إيبيريتشي إيزي (أرسنال)، مورجان جيبس وايت (نوتنجهام فورست)، أنتوني جوردون (برشلونة)، هاري كين (بايرن ميونيخ)، ريو نجوموها (ليفربول)، مورجان روجرز (تشيلسي).

ويحتل منتخب إنجلترا المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته، خلف إسبانيا، برصيد 9 نقاط، بعدما حقق 3 انتصارات مقابل هزيمة واحدة خلال أول 4 جولات.

ومن المقرر أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي، لمواصلة المنافسة على اللقب خلال شهري مارس ويونيو من عام 2027.