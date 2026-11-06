 الجامعة العربية تدين محاولة جماعة الحوثي استهداف المدينة المنورة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجامعة العربية تدين محاولة جماعة الحوثي استهداف المدينة المنورة

ليلى محمد
نشر في: الجمعة 6 نوفمبر 2026 - 1:44 م | آخر تحديث: الجمعة 6 نوفمبر 2026 - 1:44 م

أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها لمحاولة جماعة الحوثي استهداف منطقة المدينة المنورة بصاروخ باليستي، مؤكدة أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا مرفوضا لسيادة السعودية وأمنها وسلامة أراضيها، فضلا عما ينطوي عليه استهداف المدينة المنورة من مساس بمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وأكدت الجامعة أن تكرار مثل هذه الاعتداءات لا يهدد أمن المملكة فحسب، وإنما من شأنه كذلك أن يزيد من حدة التوتر، ويهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويقوض الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد.

وجددت الجامعة العربية تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها لما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، والتصدي لكل التهديدات التي تستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها.

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