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أعلن تحالف دعم اليمن، الجمعة، سقوط شظايا في منطقة نجران جنوب غربي السعودية، إثر تدمير صاروخين باليستيين قال إن جماعة الحوثي أطلقتهما، فيما تجري عملية حصر الأضرار.

وقال متحدث قوات التحالف تركي المالكي، في بيان عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه نجران".

وأضاف المالكي أن عملية الاعتراض أسفرت عن "سقوط شظايا"، مشيرا إلى أنه "جار حصر الأضرار".

وفي وقت سابق الجمعة، أطلق الدفاع المدني السعودي إنذارين مبكرين للتحذير من خطر في نجران، قبل أن يعلن زوال الخطر في المرتين.

وقال الدفاع المدني في تدوينتين عبر منصة "إكس"، إنه جرى إطلاق إنذار عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للتحذير من خطر في نجران.

ولاحقا، أعلن زوال الخطر عقب كل إنذار، داعيا السكان إلى مواصلة اتباع تعليماته و"تجنب التجمهر والتصوير نهائيا".

ولم يوضح الدفاع المدني، لدى إطلاق الإنذارين، طبيعة الخطر الذي استدعى إصدارهما.

والخميس، أعلن التحالف تدمير صاروخ باليستي قال إن الحوثيين أطلقوه باتجاه منطقة المدينة المنورة غربي السعودية.

غير أن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع نفى في تدوينة عبر "إكس"، استهداف المدينة المنورة.

وكذلك أعلن التحالف الخميس تدمير طائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية بالسعودية، دون تحديد الجهة التي أطلقتها أو الموقع المستهدف.

وأدانت الكويت وقطر والبحرين والأردن، الخميس، محاولة استهداف المدينة المنورة، مؤكدة تضامنها مع السعودية ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد حوثي ضد السعودية، شمل هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على مناطق مختلفة من المملكة.

ومنذ مارس 2015 تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية، في مواجهة جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى من البلاد.