لاعب فرايبورج: تدربت على إيقاف خطورة صلاح عبر «البلايستيشن»

كشف جوردى ماكينجو، لاعب فرايبورج الألماني، عن سعادته بمواجهة النجم المصري محمد صلاح، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وانتهت بفوز الفريق الألماني بهدف دون رد.

وأكد ماكينجو أن مواجهة صلاح على أرض الملعب كانت تجربة استثنائية بالنسبة له، بعدما اعتاد اللعب بالنجم المصري عبر أجهزة ألعاب الفيديو، قبل أن يجد نفسه في مواجهته وجهًا لوجه خلال مباراة رسمية.

وكان طرابزون سبور، بقيادة مدربه توماس ريس، قد خسر أمام فرايبورج بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري المؤتمر الأوروبي، لتنتهي سلسلة انتصارات الفريق التركي التي استمرت 7 مباريات متتالية.

وتحدث المدافع البالغ من العمر 25 عامًا إلى وسائل الإعلام الألمانية عقب المباراة، معبرًا عن سعادته بمواجهة قائد منتخب مصر، ومؤكدًا أن اللعب أمامه في الواقع يختلف تمامًا عن مواجهته عبر ألعاب الفيديو.

وقال ماكينجو، في تصريحات نقلها موقع «61saat» التركي: «كنت ألعب معه باستمرار على أجهزة الألعاب، والآن أواجهه في الحياة الواقعية. إنه أمر لا يصدق، ويسعدني حقًا».

وشارك لاعب فرايبورج في مواجهة طرابزون سبور، ووجد نفسه في صراعات مباشرة مع محمد صلاح على مدار اللقاء، ضمن محاولات دفاع الفريق الألماني للحد من خطورة النجم المصري وإبعاده عن مناطق التأثير الهجومي.

ورغم الرقابة الدفاعية، نجح صلاح في تهديد مرمى فرايبورج بفرصتين بارزتين؛ إذ أهدر الأولى في الدقيقة 40 من الشوط الأول، بعدما سدد الكرة أعلى العارضة من وضعية مناسبة، قبل أن يتصدى الحارس ميو باكهاوس لمحاولته الثانية في الشوط الثاني، إثر تسديدة من مسافة قريبة.

وفي النهاية، تمكن دفاع فرايبورج من الحفاظ على تقدمه بهدف دون رد، رغم الضغط المتزايد من لاعبي طرابزون سبور، خاصة في الشوط الثاني.