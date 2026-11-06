تمكنت قوات الإنقاذ النهري، من إنقاذ شاب ألقى بنفسه في مياه النيل من أعلى كوبري أكتوبر، في محاولة لإنهاء حياته، عقب مروره بحالة نفسية سيئة، بسبب فصله من عمله بإحدى الدول.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بإلقاء شاب بنفسه من أعلى كوبري أكتوبر، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

ونجحت القوات في انتشال الشاب وإنقاذه قبل غرقه، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبالفحص، تبين أن الشاب كان يعمل بإحدى الدول، إلا أنه تعرض للفصل من عمله مؤخرًا، ما أدخله في حالة نفسية سيئة دفعته إلى محاولة إنهاء حياته بالقفز من أعلى الكوبري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.