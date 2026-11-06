 ضبط 18 شركة توظيف بالمنوفية بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط 18 شركة توظيف بالمنوفية بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم

محمود عبدالسلام
نشر في: الجمعة 6 نوفمبر 2026 - 1:42 م | آخر تحديث: الجمعة 6 نوفمبر 2026 - 1:42 م

ألقت الأجزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 18 شخصًا، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وإيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد على خلاف الحقيقة.

قالت وزارة الداخلية في بيان اليوم، إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، توصلت إلى قيام 18 شركة بدون ترخيص لإلحاق العمالة بالخارج كائنة بنطاق محافظة المنوفية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وإيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت الداخلية عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات 18 شخصًا لـ 3 منهم معلومات جنائية، وضُبط بحوزتهم صور ضوئية من جوازات سفر للمواطنين – إعلانات خاصة بالشركات – دفاتر إستلام نقدية – 7 أكلاشيهات خاصة بتلك الشركات – 21 هاتف محمول بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى – 3 أجهزة لاب توب – 3 أجهزة كمبيوتر.

وأضافت الداخلية أن بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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