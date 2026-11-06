التحقيق في مقتل سيدة على يد زوجها بالعمرانية

- التحريات: مشادة كلامية لخلافات حول شراء المواد المخدرة وراء ارتكاب الجريمة

تباشر نيابة جنوب الجيزة الكلية التحقيقات في مقتل سيدة بطعنة نافذة بالصدر باستخدام سلاح أبيض "سكين" على يد زوجها، بعد مشادة كلامية بينهما، في شارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية.

واستلمت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، واستمعت إلى أقوال شهود العيان من الجيران والأقارب لكشف ملابسات الحادث.

وكانت قد صرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليها، وذلك بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية للحادث، كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبينت التحريات الأولية أن المتهم مدمن لمخدر الآيس، وكان دائم طلب مبالغ مالية من زوجته لشراء المواد المخدرة، وكانت هناك خلافات بينهما حول الحصول على أموال تلك السموم.

وتابعت التحريات أن يوم الواقعة نشبت بين المتهم وزوجته مشادة كلامية بعدما رفضت إعطاءه الأموال، فتوجه إلى المطبخ وأحضر سلاحا أبيض "سكين" وسدد لها طعنة نافذة بالصدر أودت بحياتها في الحال أمام أطفالهما، ثم فر هاربا.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل سيدة على يد زوجها بمنطقة العمرانية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ، وبالفحص تبين مصرع سيدة تبلغ من العمر 40 عاما، على يد زوجها، عامل يبلغ من العمر 45 عاما، بعد مشادة كلامية، لخلافات حول شراء المواد المخدرة.

وتمكن الأمن من ضبط المتهم بعد مرور 3 ساعات على هروبه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة، فيما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.