الأمم المتحدة: مستوطنون يستولون على منازل ويشردون فلسطينيين في أريحا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- مستوطنون اعتدوا جسديا على فلسطينيين وتقارير تتحدث عن استخدامهم ذخيرة حية

- جيش الاحتلال منع فرق الإغاثة من الوصول إلى المتضررين الفلسطينيين

- 377 هجوما مسجلا للمستوطنين خلال موسم الزيتون منذ سبتمبر في حصيلة قياسية منذ 2006



أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن مستوطنين إسرائيليين استولوا على منازل فلسطينية قرب مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة، وشردوا عشرات السكان، وسط تقارير عن استخدام ذخيرة حية واعتداء جسدي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين، في ظل تصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية.

وقال دوجاريك: "يُقال إن المستوطنين استخدموا الذخيرة الحية، واعتدوا جسديا على سكان فلسطينيين، وتسببوا في بعض الإصابات".

وأضاف أن اقوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت بعد ذلك المنطقة "عسكرية مغلقة"، "مما منع شركاءنا الإنسانيين من زيارة المتضررين".

وتابع: "نجدد إدانتنا لجميع هذه الأنشطة العنيفة التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون".

الاستيلاء على 8 منازل

والأربعاء، استولى مستوطنون إسرائيليون على 8 منازل فلسطينية في قرية الديوك التحتا غربي أريحا، بعد اقتحامها وتحطيم أبوابها.

ورصدت الأناضول، الخميس، وجود مستوطنين داخل المنازل ورفع أعلام إسرائيلية فوقها، وسط انتشار للجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وفي تصريح للأناضول قال محافظ أريحا والأغوار حسين حمايل إن المنازل مقامة على أراض حكومية فلسطينية، محذرا من أن استقرار المستوطنين فيها قد يمهد للاستيلاء على مزيد من الأراضي الزراعية المحيطة.

377 هجوما بموسم الزيتون

وبخصوص إرهاب المستوطنين، كشف دوجاريك عن تسجيل 377 هجوما مرتبطة بموسم قطف الزيتون في الضفة الغربية منذ سبتمبر الماضي، في أعلى حصيلة منذ بدء التوثيق بالعام 2006.

وأوضح أن الهجمات أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة أكثر من 200 آخرين، إلى جانب إتلاف أو تخريب أكثر من 3 آلاف و850 شجرة زيتون وشتلة.

وأشار إلى أن ما بين 80 ألفا و100 ألف عائلة فلسطينية في الضفة الغربية تعتمد على الزيتون مصدرا لرزقها.

وشدد دوجاريك على أنه "يجب تسهيل الوصول الآمن إلى سبل العيش، ومحاسبة المسئولين عن هذه الهجمات".

وفي تقرير نشر مطلع نوفمبر الجاري، وثق مكتب "أوتشا" 397 هجوما للمستوطنين أسفرت عن إصابات أو أضرار بالممتلكات خلال الفترة من 1 إلى 26 أكتوبر الماضي.

وتشمل هذه الحصيلة إجمالي الهجمات خلال الفترة المذكورة، بخلاف الهجمات الـ377 التي أعلنها دوجاريك، والمرتبطة تحديدا بموسم قطف الزيتون منذ سبتمبر الماضي.

وفي 2 نوفمبر، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) تسجيل 1369 اعتداء للمستوطنين خلال أكتوبر، طالت آلاف أشجار الزيتون، إضافة إلى 165 واقعة سرقة لثمارها.

ومع بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بقطاع غزة منذ أكتوبر 2023، تصاعدت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة الغربية.

وأسفرت الاعتداءات بالضفة عن استشهاد أكثر من 1220 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا و350 آخرين، فضلا عن اعتقال أكثر من 26 ألفا.