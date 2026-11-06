رئيس وزراء ماليزيا السابق يغادر السجن إلى الإقامة الجبرية بمنزله

غادر رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق السجن، اليوم الجمعة، بعدما سدد حزبه غرامة تتيح له قضاء ما تبقى من عقوبته في منزله ‌بموجب شروط عفو ملكي.

وخرج نجيب (73 عاما) إلى إقامته الجبرية ضمن موكب من السيارات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأدين نجيب، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2009 إلى 2018، بتهم فساد متعلقة باختلاس مليارات من الدولارات مرتبطة بصندوق الاستثمار الحكومي (1إم.دي.بي) الذي شارك في تأسيسه في أثناء توليه السلطة. وينفي نجيب باستمرار ارتكاب أي مخالفات، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ووافق ملك ماليزيا، السلطان إبراهيم، في سبتمبر الماضي على السماح لنجيب (73 عاما) بقضاء ما تبقى من مدة عقوبته قيد الإقامة الجبرية، في عفو ملكي ثان فيما يتعلق بإدانته.

وكان العفو مشروطا بدفع غرامة 50 مليون رنجيت (12.32 مليون دولار)، وقال حزب نجيب (المنظمة الوطنية المتحدة ‌للملايو) ⁠إنه تم دفعها نيابة عنه.

واستخدم الحزب التمويل الجماعي لتغطية الغرامة، التي قال محامو نجيب إنه لم يتمكن من دفعها بنفسه بسبب تجميد حساباته المصرفية.