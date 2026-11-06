مسلحون لهم صلة بداعش يقتلون 33 شخصا شرق الكونغو

ذكرت مجموعة مجتمع مدني محلية اليوم الجمعة، أن مسلحين لهم صلة بتنظيم داعش الإرهابي قتلوا 33 شخصا على الأقل في هجوم وقع الليلة الماضية على قرية في شرق الكونغو الديمقراطية وأحرقوا ونهبوا منازل.

وقال جاستن بالوكو، رئيس المجموعة لوكالة أسوشيتد برس(أ ب) إن "القوات الديمقراطية المتحالفة" هي المسئولة عن الهجوم على منطقة كانتين في إقليم شمال كيفو.

وأضاف بالوكو: "حتى الآن، أحصينا 33 جثة وأكثر من 50 منزلا اشتعل فيه الحريق إلى جانب أشكال أخرى مختلفة من الدمار المادي".

وأجبر العنف قرويين على الفرار إلى أجزاء أخرى من الإقليم، حيث ينتشر تفش لفيروس إيبولا هو الأسرع انتشارا في التاريخ.

يشار إلى أن عدد مقاتلي تحالف القوات الديمقراطية في الكونغو غير معروف، لكنهم يمثلون وجودا كبيرا في المنطقة ويهاجمون المدنيين بانتظام. وقد تأسست الجماعة في أواخر تسعينيات القرن الماضي، في أوغندا المجاورة وأصبحت مرتبطة بتنظيم داعش في عام 2019.