أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي لتغير المناخ، أن عام 2026 سيتجاوز على الأرجح حاجز 5ر1 درجة مئوية للاحترار العالمي مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وأوضح المرصد أن هذه ستكون المرة الثانية التي يتم فيها تجاوز هذا الحد، بعد عام 2024، مشيرا إلى أن اعتبار أن الهدف قد تم تجاوزه رسميا لا يتحقق إلا عند احتساب متوسط درجات الحرارة على مدى عدة سنوات.

ويرجح المرصد أن يكون عام 2026 ثاني أكثر الأعوام حرارة منذ بدء تسجيل البيانات، مع احتمال بنسبة 20% أن يتجاوز الرقم القياسي المسجل عام 2024. كما يتوقع الخبراء أن يتجاوز متوسط درجات الحرارة خلال الفترة من 2023 إلى 2026 حاجز 5ر1 درجة.

وسجل أكتوبر الماضي أعلى متوسط لدرجات الحرارة عالميا خلال هذا الشهر منذ بدء تسجيل البيانات، بزيادة بلغت 75ر1 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وكان هذا ثالث شهر متتال تتجاوز فيه درجات الحرارة حاجز 5ر1 درجة.

وقالت سامانثا برجس، من المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، إن ظاهرة النينيو القوية بشكل استثنائي تزيد من ارتفاع حرارة المناخ الذي تأثر بالفعل بالأنشطة البشرية، مضيفة أن عام 2026 يتجه ليكون ثاني عام يتجاوز فيه الاحترار العالمي حاجز 5ر1 درجة.

وأوضحت برجس أن الأهم من ذلك هو التوقعات بتجاوز متوسط درجات الحرارة على مدى أربع سنوات هذا الحد، وهو ما يعكس استمرار مرحلة الاحترار العالمي.

وتقر الأمم المتحدة حاليا رسميا بأن العالم سيتجاوز هدف اتفاق باريس للمناخ، المتمثل في الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 5ر1 درجة مئوية، وهي ظاهرة يطلق عليها مصطلح "التجاوز".

ونظرا لما قد يترتب على ذلك من ظواهر مناخية متطرفة ونقاط تحول مناخية خطيرة، تسعى الجهود الدولية إلى جعل تجاوز هذا الحد أقصر فترة ممكنة وبأقل مقدار ممكن.

وذكر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في سبتمبر الماضي أن المخاطر والتداعيات تتزايد مع كل جزء إضافي من الدرجة المئوية ومع مرور كل عام.

من جانبه، دعا عالم المناخ يوهان روكستروم، والذي يشغل منصب مدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، إلى الحد من تجاوز عتبة 5ر1 درجة من حيث المدة والمقدار، والعمل على خفض درجات الحرارة مجددا بسرعة من خلال إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.

وأوضح روكستروم أن تجاوز الاحترار العالمي حاجز 5ر1 درجة مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية بشكل رسمي خلال السنوات الخمس المقبلة أصبح أمرا لا مفر منه. وقال خلال إحاطة إعلامية: "نحن حاليا نسير على طريق يقود إلى مستقبل خارج عن السيطرة".