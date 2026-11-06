الشرطة الألمانية: 1446 مصابا في مباريات كرة القدم خلال الموسم الماضي

سجلت الشرطة الألمانية انخفاضا طفيفا في عدد أفراد الشرطة والأبرياء الذين تعرضوا لإصابات خلال مباريات كرة القدم في الموسم الماضي، ليصل إجمالي عددهم إلى 1446 شخصا، وذلك وفقا للأرقام التي تم الإعلان عنها، اليوم الجمعة.

ويشمل هذا العدد 195 شرطيا، علما بأن العدد الإجمالي في الموسم السابق بلغ 1501 شخصاً.

وشمل التحليل 2681 مباراة، تضمنت مباريات في الدوريات الاحترافية الثلاثة، والدوريات الإقليمية، وكأس ألمانيا، بالإضافة إلى منافسات دولية.

ومن النتائج البارزة أن 29% من إجمالي الإصابات وقعت في 35 مباراة فقط، شهدت كل منها أعمال شغب واسعة النطاق.

وقال مايكل مادري، رئيس الوحدة المعنية بتأمين المباريات الرياضية: "تتكرر هجمات غير متوقعة ضد مشجعي الفرق الزائرة أو مجموعات أخرى من الجماهير، وغالبا ما يكون الدافع وراء ذلك مجرد استعراض للقوة أو فرض السيطرة على مناطق يعتبرونها تابعة لهم".

وأصيب أكثر من 120 شخصا بسبب الألعاب النارية، فيما تشير الوحدة إلى وجود إصابات لم يتم الإبلاغ عنها، كما أن بعض الحوادث التي تتضمن استخدام الألعاب النارية لا تسجل رسميا كجرائم جنائية.

وبشكل عام، ارتفع عدد الجرائم الجنائية المسجلة إلى 7668 جريمة في الموسم الماضي، مقارنة بـ7054 جريمة في الموسم الذي سبقه.

ومن وجهة نظر الشرطة، لا يزال عدد قرارات الحظر من دخول الملاعب منخفضا للغاية، فعلى الرغم من فرض 669 قرار حظر، وهو عدد يزيد عن 593 قرارا في العام السابق، فإن الوحدة ترى أن هذا الرقم "منخفض نسبيا" مقارنة بآلاف الجرائم الجنائية التي تم تسجيلها.

وتقدر الوحدة عدد مشجعي كرة القدم الذين يحتمل تورطهم في أعمال عنف بـ17930 شخصاً خلال الفترة التي شملها التقرير، مقارنة بـ17958 شخصا في العام السابق.