وفد من النادي الأهلي يحضر مواجهة لايبزيج ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

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في إطار الشراكة التسويقية بين النادي الأهلي وشركة ريد بُل، حضر وفد من النادي الأهلي وشركة الأهلي لكرة القدم مواجهة فريقي آر بي لايبزيج ومانشستر سيتي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وضم وفد الأهلي كلًا من نيرة علي، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، وأحمد حسام، عضو مجلس إدارة النادي وعضو شركة الكرة، إلى جانب وائل زيادة.

وشهدت الزيارة عقد اجتماع بين مسؤولي النادي الأهلي ونظرائهم في نادي آر بي لايبزيج، لبحث سبل التعاون المشترك، ومناقشة فرص تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المختلفة للمؤسستين خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين، واستثمار الشراكة التسويقية التي وُقعت مؤخرًا بين النادي الأهلي وشركة ريد بُل، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون وتطوير منظومة العمل الرياضي والتجاري.