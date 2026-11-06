بوتين وأمين مجلس الأمن الإيراني يبحثان الأوضاع في الخليج والشرق الأوسط

أفاد المكتب الإعلامي للكرملين، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث خلال لقائه بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الأجندة الدولية والإقليمية مع التركيز على الوضع في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وقال المكتب في بيان: "تمت مناقشة حالة وآفاق التطوير المستقبلي للتعاون الثنائي بما يتوافق مع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وتابع: "بالإضافة إلى قضايا الأجندة الدولية والإقليمية مع التركيز على الوضع في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام".

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، صرح في وقت سابق، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقبل في الكرملين، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، الذي يزور موسكو حاليًا.

كانت روسيا وإيران قد وقعتا في أبريل عام 2025 على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة. ودخلت حيز التنفيذ في يوليو من ذلك العام.

وتشمل المعاهدة جميع المجالات: الدفاع، ومكافحة الإرهاب، والطاقة، والمالية، والنقل، والصناعة، والزراعة، والعلوم، والثقافة، والتكنولوجيا.