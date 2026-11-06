إخلاء مقار وسائل إعلام إيرلندية إثر تهديدات بوجود قنابل

جرى إجلاء العاملين في هيئة البث الأيرلندية (آر تي إيه) وصحيفة "أيريش إندبندنت" الأيرلندية بعدما تلقيا تهديدات بوجود قنابل.

وذكرت هيئة البث الأيرلندية على موقعها الإلكتروني إنه جرى إخلاء مبانيها في دونيبروك في دبلين بعدما تلقت رسالة عبر البريد الإلكتروني تفيد بوجود قنبلة اليوم الجمعة. وتوجد الشرطة في الموقع وتبث الهيئة الآن البرامج المسجلة مسبقا لبعض الوقت، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت صحيفة "أيريش إندبندنت" إنها أجلت عامليها بعدما تلقت رسالة عبر البريد الإلكتروني تحمل تهديدا أيضا. وأضافت أنه جرى إجلاء العاملين في إذاعة "نيوزتوك راديو" أيضا وكذلك العاملين في "فيرجين ميديا".

وقال رئيس الوزراء مايكل مارتن عبر راديو هيئة البث الأيرلندية اليوم الجمعة: "الأمر مقلق للغاية ونحن نأخذ التهديد على محمل الجد".

وتأتي التهديدات قبل اجتماع للمجتمع السياسي الأوروبي في دبلن الأسبوع المقبل الذي سوف يحضره 50 مسئولا من مختلف أنحاء القارة.