الزمالك يهزم إنبي بثنائية في دوري السيدات

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للسيدات الفوز على نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب النادي، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأت المباراة بمحاولات هجومية من جانب لاعبات الزمالك، إلا أن فريق إنبي نجح في تسجيل الهدف الأول خلال الشوط الأول، قبل أن تكثف لاعبات الفريق الأبيض محاولاتهن لإدراك التعادل.

وفي الدقيقة 35، نجحت مريم محسن في تسجيل هدف التعادل للزمالك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصلت سيدات الزمالك الضغط الهجومي بحثًا عن هدف التقدم، حتى نجحت بسمة سالم في تسجيل الهدف الثاني للفريق الأبيض في الدقيقة 87، لتمنح الزمالك فوزًا مهمًا بهدفين مقابل هدف، وتحصد ثلاث نقاط جديدة في مشوار الدوري الممتاز.

ويقود الفريق أحمد مرغني مديرًا للكرة، وعلي السعيد مديرًا فنيًا، ويعاونه محمود خميس ومحمد حسن مدربين مساعدين، ومحمد إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، وسيف الدين خالد مديرًا إداريًا، وبرديس خالد إدارية، ويوسف أحمد محلل أداء، وفاتن محمد طبيبة الفريق، وعبد الرحمن محمد مسؤول المهمات.