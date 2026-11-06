الجيش اليمني: تحييد 387 عنصر من الحوثيين في 1211 عملية

القوات الحكومية: العمليات استهدفت مواقع وتجمعات للجماعة في تعز ومأرب وأسفرت أيضا عن تدمير وإعطاب 96 آلية ووسيلة عسكرية

أعلن الجيش اليمني، الجمعة، تنفيذ 1211 عملية استهداف ضد مواقع وتجمعات وتعزيزات لجماعة الحوثي، قال إنها أسفرت عن تحييد نحو 387 من قياداتها وعناصرها، وتدمير وإعطاب 96 آلية ووسيلة عسكرية، ضمن عملية "فجر اليمن".

وقال المتحدث باسم الجيش اليمني ماجد النزيلي، في بيان، إن 1211 عملية استهدفت مواقع الحوثيين وتجمعاتهم وتعزيزاتهم وآلياتهم ومصادر نيرانهم، باستخدام الطيران الحربي والطائرات المسيّرة والمدفعية والراجمات.

وأوضح النزيلي أن العمليات أسفرت أيضا عن تحييد نحو 387 من قيادات الجماعة وعناصرها وتدمير وإعطاب 96 وسيلة وآلية وعربة عسكرية، إضافة إلى منصة لإطلاق الصواريخ.

ولم يحدد البيان تاريخ العمليات، لكن متحدث القوات المسلحة يصدر في الآونة الأخيرة بيانات يومية يتحدث فيها عن عدد العمليات في مختلف الجبهات.

وفي محافظة تعز، أفاد البيان باستمرار المواجهات بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية والحوثيين في جبهتي الشقب والأقروض، ولا سيما في منطقتي صنمات والصراري.

وأشار إلى استهداف مواقع وتحركات للجماعة وإجبار مجموعات منها على التراجع، بإسناد من الطيران الحربي والمسيّر.

وأضاف أن قوات "درع الوطن" و"العمالقة" سيطرت على عدد من المواقع في جبهة طور الباحة، وتمكنت من التصدي لهجمات حوثية ومحاولات تسلل.

وفي محافظة مأرب، ذكر البيان أن وحدات الجيش نفذت عمليات هجومية على مواقع للحوثيين في قطاعي رغوان ومحزام ماس، وواصلت استهداف تعزيزاتهم وتحصيناتهم.

وأكد الجيش مواصلة عملياته القتالية، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة محافظات يمنية، مع إعلان القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني في تعز "جنوب غرب" ومأرب "شرق" ولحج "جنوب" والجوف "شمال".

وتندرج العمليات ضمن عملية "فجر اليمن" التي أطلقتها القوات الحكومية في 5 أكتوبر 2026، بهدف استعادة مواقع من سيطرة الحوثيين.

والجمعة، أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن القوات الحكومية نفذت 40 ألفا و761 عملية استهداف منذ بدء العملية، قال إنها أسفرت عن تحييد نحو 20 ألفا من عناصر الجماعة وقياداتها، وتدمير وإعطاب أكثر من 5 آلاف آلية، وفق حصيلة حكومية.

وأنهى التصعيد حالة الهدوء النسبي التي شهدها اليمن منذ أبريل 2022، فيما استمرت الأزمة الإنسانية وتفاقمت معاناة السكان بفعل المواجهات والنزوح المتواصل.

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.