فرنسا: سقوط قتيلين وعدد من الجرحى في حادث حافلة يُعتقد أنها كانت تُقلّ تلاميذ مدارس

قُتل شخصان على الأقل، بينهما طفلة تبلغ سبع سنوات، وأصيب آخرون، الجمعة، إثر تعرض حافلة كانت تقل عددا من التلاميذ لتصادم في شرق فرنسا. وقالت السلطات المحلية، إن الحافلة كانت من وسائل المواصلات بين ‌المدن، فيما أعلن وزير النقل فيليب تابارو أنه في طريقه إلى موقع الحادث.

وأعلنت السلطات في شرق فرنسا أن حافلة تعرضت لحادث، صباح الجمعة، في منطقة قريبة من الحدود السويسرية، ما أسفر عن سقوط قتيلين على الأقل، هما طفلة تبلغ سبع سنوات وشاب يبلغ 18 عاما، إضافة إلى عدد من الجرحى.

في السياق، رجح وزير التعليم إدوار جيفريه أن الحافلة كانت تنقل تلاميذ مدارس، فيما أكد رئيس بلدية لينت، البلدة الصغيرة التي وقع فيها الحادث، أنها كانت ‌حافلة مدرسية.

وقالت السلطات المحلية، من جهتها، إن الحافلة كانت من وسائل المواصلات بين ‌المدن، فيما أعلن وزير النقل فيليب تابارو أنه في طريقه إلى موقع الحادث، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية قد أفادت، في وقت سابق، بأن شخصين لقيا حتفهما، لكن متحدثا باسم الوكالة المعنية بالحماية المدنية قال للقناة إنه لا يستطيع تأكيد حالتي الوفاة. وقال مسؤولون في الإدارة المحلية أيضا إنهم لا يمكنهم تأكيد وقوع أي وفيات.

من جانبه، أفاد إيف كريستين رئيس بلدية لينت بأن 70 شخصا تضرروا من الحادث، معلنا عن فتح قاعة البلدية لتقديم الرعاية والمأوى للضحايا.