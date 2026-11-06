العراق يقترح تشكيل لجنة إقليمية لزيارة واشنطن وطهران لبحث خفض التصعيد

طرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الجمعة، على نظيره الإيراني عباس عراقجي مبادرة لتشكيل لجنة تضم وزراء خارجية عدد من دول المنطقة، تتولى زيارة واشنطن وطهران لبحث سبل التوصل إلى تفاهمات سلمية لمعالجة الخلافات القائمة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، إن حسين حذر من أن المنطقة تمر بمرحلة من "التوتر المتصاعد"، في ظل استمرار احتمالات تجدد العمليات العسكرية، مؤكداً أهمية اتخاذ إجراءات عملية لاحتواء التصعيد وتهيئة الظروف اللازمة لخفض التوتر.

وشدد الوزير العراقي على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين دول المنطقة، ولا سيما دول الجوار، بما يدعم الجهود الرامية إلى تجنب التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار.

ولم يوضح البيان موقف إيران من المبادرة العراقية، أو الدول المقترح مشاركتها في اللجنة، أو موعداً محتملاً لزيارتها واشنطن وطهران.

• رؤية إيرانية لاستئناف المفاوضات

وبحسب البيان العراقي، استعرض عراقجي خلال الاتصال الرؤية الإيرانية للتهيئة لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، والتي سبق أن طرحتها طهران قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وأوضح البيان أن الرؤية تتضمن تحديد توقيت بدء المسار التفاوضي وإعادة فتح مضيق هرمز، والعودة إلى البنود الواردة في التفاهمات التي جرى التوصل إليها في باكستان، إلى جانب إضافة بنود تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأعرب حسين عن شكره لنظيره الإيراني لإطلاعه على تفاصيل الرؤية، كما ناقش الوزيران نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية وانعكاساتها المحتملة على تطورات الأوضاع في المنطقة.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان مقتضب، إن عراقجي وحسين بحثا، خلال اتصال هاتفي مساء الجمعة، المبادرات السياسية والدبلوماسية المتعلقة بإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

• الالتزامات النظرية

وكان نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري كني قال، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن طهران لا تكتفي بـ"الالتزامات النظرية"، وتريد خطوات عملية من الولايات المتحدة قبل الشروع في أي جهود دبلوماسية جديدة.