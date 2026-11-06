حبس شاب بتهمة قتل صديقه طعنا بسبب خلافات مالية في البحيرة

قررت نيابة مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، حبس شاب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، لاتهامه بقتل صديقه إثر خلافات مالية بينهما بشأن فوائد مبلغ 450 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أعد سلاحًا أبيض «سكينًا»، وتوجه إلى منزل المجني عليه، قبل أن يستدرجه إلى مخزن داخل مزرعة يمتلكها، بحجة إبعاد تفاصيل خلافهما عن أعين الآخرين. وهناك باغته بطعنة نافذة في الرقبة، ووجه إليه عدة طعنات أخرى أودت بحياته، قبل الاستيلاء على هاتفه المحمول.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، موضحًا أنه اقترض مبلغ 450 ألف جنيه من المجني عليه، وردّه لاحقًا، إلا أن الأخير طالبه بفوائد مالية إضافية، وهو ما رفضه، لتنشب بينهما مشادة قبل الواقعة بنحو 5 أيام.

وأضاف المتهم أنه رغم إتمام الصلح بينهما لاحقًا، عقد العزم على التخلص من صديقه، ونفذ جريمته داخل المزرعة عقب استدراجه إليها.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، للوقوف على ملابسات الجريمة واستكمال الإجراءات القانونية.