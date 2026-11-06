استشهاد طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي جنوب قطاع غزة

استشهد طفل فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص القوات الإسرائيلية جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة شهاب للأنباء الفلسطينية بأن "طفلا /15 عاما/ استشهد إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال في منطقة بئر 19 بمواصي خان يونس".

ووفق الوكالة، "تشهد منطقة المواصي، التي تمتد على طول الساحل الغربي لخان يونس ورفح، استهدافات متكررة لخيام النازحين والمواطنين من قبل طائرات الاحتلال المسيرة والقناصة المتمركزين في المناطق الشرقية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين، بينهم أطفال ونساء".

بدورها، كشفت قناة "الأقصى" الفلسطينية عن إصابة عدد من المواطنين مساء اليوم بينهم إصابة بحالة حرجة، جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين في منطقة بئر النعجة غرب جباليا شمال قطاع غزة.