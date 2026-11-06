الزمالك يكشف سبب غياب شيكو بانزا عن مواجهة مصر للتأمين

قال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، إن الأنجولي شيكو بانزا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، حصل على راحة من مباراة مصر للتأمين المقرر لها اليوم في بطولة كأس مصر.

وأضاف مدير الكرة أن جميع اللاعبين الذين يشاركون بصفة منتظمة حصلوا على راحة من معتمد جمال المدير الفني في مباراة وادي دجلة السابقة في بطولة كأس عاصمة مصر، باستثناء شيكو بانزا، نظرًا للاحتياج الفني إليه، واليوم تم إراحته تعويضًا عن الإجازة السابقة، وسافر إلى بلاده وسيعود إلى القاهرة يوم 20 نوفمبر الجاري بعد المشاركة مع منتخب أنجولا في مباراتي جنوب السودان في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، وفقًا للاتفاق معه.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره مصر للتأمين في الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.