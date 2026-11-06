أحمد رضوان يعلن تشكيل مصر للتأمين لمواجهة الزمالك في كأس مصر

أعلن أحمد رضوان، المدير الفني لفريق مصر للتأمين، التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة الزمالك، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.
وجاء تشكيل مصر للتأمين على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود إسماعيل.
خط الدفاع: محمد حفظي، هشام يحيى، نور محمد، إسلام سيد.
خط الوسط: مصطفى هشام، مهند أحمد، محمود عرفات.
خط الهجوم: داوودا كامارا، جلال الشرقاوي، مصطفى خالد.
ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة الزمالك ومصر للتأمين مع فريق الشرقية إنبي في دور الـ16 من البطولة، بعدما نجح الأخير في حجز مقعده بالدور المقبل عقب الفوز على بروكسي بنتيجة 3-2.