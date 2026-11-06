أحمد رضوان يعلن تشكيل مصر للتأمين لمواجهة الزمالك في كأس مصر

هاني الملقي: مصر من أقرب الدول العربية إلى الأردن ولها تأثير كبير في تشكيل وجداننا

والد بطلة تحدي القراءة العربي: المسابقة كانت قوية.. وميار تدرس بكفر الشيخ ولا أحد يلقنها

ميار عثمان: حلمي بعد الفوز بتحدي القراءة إنشاء ركن خاص بأطفال رياض الأطفال في مكتبة مدرستي

والدة ميار عثمان: «الوالد مسافر لكنه يتابع تفاصيل البنات يوميا».. وأخاف أن يحاسبني الله لو قصرت معهن