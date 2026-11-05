عبد الستار صبري يعلن قائمة منتخب مصر مواليد 2010 لتصفيات شمال أفريقيا

أعلن عبد الستار صبري، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2010، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض منافسات تصفيات شمال أفريقيا، المقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر الجاري، والمؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين.

ويستهل المنتخب الوطني، بقيادة عبد الستار صبري، مشواره في التصفيات بمواجهة تونس، صاحب الأرض، يوم 10 نوفمبر، قبل أن يلتقي المغرب يوم 13 من الشهر نفسه، على أن يختتم مبارياته بمواجهة الجزائر يوم 16 نوفمبر.

وجاءت قائمة منتخب مصر مواليد 2010 على النحو التالي:

حراسة المرمى:

مروان أحمد، مصطفى سمو الدين، ياسين نيازي.

خط الدفاع:

عمر طارق، يوسف أنور، محمد عادل، أحمد الراعي، الحضري عصام، ياسين محمد، حسام حسن، حازم عاطف.

خط الوسط:

عمار معتمد، يوسف علي، براء عاطف، زياد مسلم، ياسين مصطفى، حسين خليفة، أحمد الخياشي، محمد مصطفى، محمد خالد، خالد جمال، عمار عويس.

خط الهجوم:

عمر السيد، عمر علاء، خالد حسن.