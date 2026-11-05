أنهى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، مساء الخميس، الجولة الأولى من مشاورات تشكيل الحكومة بلقاء وفد حزب «الليكود»، الذي أوصى بتكليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما تصدر رئيس حزب «ياشار» جادي آيزنكوت حصيلة التوصيات بـ67 نائبًا مقابل 46 لنتنياهو.

وأفادت قناة i24NEWS بأن وفد الليكود قدم توصيته في آخر لقاءات الجولة، بعد اجتماع هرتسوج بممثلي «ياشار»، الذين دعوا إلى الإسراع بتشكيل حكومة طوارئ برئاسة آيزنكوت.

وشهد لقاء الليكود سجالًا بشأن التعامل مع الأحزاب العربية. وبحسب موقع ynet، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، زعمت وزيرة النقل ميري ريجيف أن التعاون معها يعني الجلوس مع حزب يدعم الإرهاب، فذكّرها هرتسوج بأن نتنياهو سبق أن تفاوض مع رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس.

كما دعا هرتسوج وزير التعليم يوآف كيش، عضو وفد الليكود، إلى الحذر من التعميم، بعدما هاجم كيش نواب الأحزاب العربية.

وجاءت توصيات آيزنكوت من أحزاب المعارضة الأربعة والقائمتين العربيتين، بينما امتنع حزب «يهدوت هتوراه»، الذي يملك سبعة مقاعد، عن التوصية بأي مرشح.

وتسلّم هرتسوج النتائج الرسمية لانتخابات 27 أكتوبر، الأربعاء 4 نوفمبر. وتمتد المهلة القانونية لاختيار النائب المكلف بتشكيل الحكومة حتى الأربعاء 11 نوفمبر، ثم يحصل صاحب التكليف على 28 يومًا لتشكيلها، قابلة للتمديد بما يصل إلى 14 يومًا.