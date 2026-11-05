عقد أول اجتماع للشاباك والشرطة والنيابة بشأن مزاعم التدخل في الانتخابات الإسرائيلية

عقد ممثلو جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» والشرطة والنيابة العامة، الخميس، أول اجتماع مشترك بشأن مزاعم التدخل الأجنبي في انتخابات الكنيست، واتفقوا على أن يقود الشاباك فريق التحقيق.

وأفادت قناة i24NEWS بأن الاجتماع عُقد ظهر الخميس، وأن الجهات المشاركة بدأت تجميع المواد المرتبطة بالملف تمهيدًا لإحالتها إلى الشرطة.

وتباينت التقارير الإسرائيلية بشأن المرحلة التي بلغها تسليم المواد. وذكر موقع ynet، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن الجهاز بدأ إحالة بعض المواد على دفعات، فيما أفاد موقع «واللا» في تقرير مساء الخميس بأن الشرطة كانت لا تزال تنتظر وصولها.

وفي سياق القضية، كشفت i24NEWS أن النائب أيمن عودة هو السياسي العربي الرابع الذي حُجب اسمه في تقريرها السابق عن طلبات التحقيق. ووصف عودة المزاعم المتداولة بشأنه بأنها ملاحقة سياسية مرتبطة بمحاولات التشكيك في التصويت العربي.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن الشاباك نفيه طلب استجواب أعضاء كنيست، وقوله إن طلبه يتعلق بأشخاص في محيطهم.

ويأتي الاجتماع بعد خلاف علني بين رئيس الشاباك ديفيد زيني والمستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف ميارا بشأن إحالة المواد وشروط الاستجواب. وكان رئيس لجنة الانتخابات نوعام سولبرج أكد أن فحص المزاعم يستمر بالتوازي مع اعتماد نتائج انتخابات 27 أكتوبر، مشددًا على سلامة عملية الاقتراع والنتائج في عمومها.