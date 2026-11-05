القناة 12 الإسرائيلية تكشف موافقة ليبرمان على فتح مفاوضات مع الحريديم لتشكيل الحكومة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الخميس، بأن رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيجدور ليبرمان وافق على فتح مفاوضات مع الأحزاب الحريدية، في إطار مساعي معسكر غادي آيزنكوت لتشكيل الحكومة المقبلة.

وذكرت القناة أن ليبرمان أعطى شركاءه في المعارضة الضوء الأخضر لبحث مشاركة الأحزاب الحريدية في الائتلاف، مع تمسكه برفض تشكيل حكومة تعتمد على القائمتين العربيتين.

وبحسب التقرير، يستند التصور المطروح إلى جمع 48 نائبًا من أحزاب المعارضة الأربعة و13 نائبًا من حزبي «شاس» و«يهدوت هتوراه»، بما يمنح الائتلاف المحتمل 61 مقعدًا من أصل 120.

وأوضحت القناة أن المفاوضات المرتقبة ستبحث العودة إلى مقترح التجنيد الذي طرحه ليبرمان عام 2018، عندما كان وزيرًا للدفاع. ويؤجل المقترح فرض العقوبات المالية على المعاهد الدينية ثلاث سنوات، ويقصرها على المؤسسات دون فرض عقوبات فردية على الطلاب الممتنعين عن التجنيد.

ويأتي التقرير بعد امتناع «يهدوت هتوراه»، صاحب المقاعد السبعة، عن التوصية بأي مرشح خلال لقائه الرئيس إسحاق هرتسوج، الخميس. وكان «شاس»، الذي يمتلك ستة مقاعد، أوصى رسميًا بتكليف بنيامين نتنياهو.