آيزنكوت يتحرك لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر

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يبحث رئيس حزب «ياشار» الإسرائيلي جادي آيزنكوت تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر 2023، عبر مشروع قانون يُطرح على الكنيست، ضمن سلسلة تحركات برلمانية يستعد معسكره لتنفيذها مع بدء عمل البرلمان الجديد.

وكشف موقع ynet، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، الخميس، أن التصور يتضمن إنشاء لجنة برلمانية خاصة لإعداد التشريع الذي يتيح تشكيل لجنة التحقيق. ويهدف المسار إلى إسناد قرار تشكيلها إلى قانون يقره الكنيست.

وأضاف الموقع أن قادة المعارضة اتفقوا على الدفع بتشكيل ما بين ست وثماني لجان خاصة، تتولى إعداد تعديلات تشريعية، بينها مقترحات لإلغاء قوانين مرتبطة بالتعديلات القضائية، إلى جانب مشروعات يعتبرها المعسكر عاجلة.

ويشمل التصور أيضًا إسناد مواقع في لجنتي الخارجية والأمن والمالية إلى ممثلي أحزاب المعارضة، بالتوازي مع السعي لانتخاب رئيس جديد للكنيست.

وتسبق التحركات حسم تشكيل الحكومة. وحصل آيزنكوت على توصيات كتل تمثل 67 نائبًا لتكليفه بالمهمة، بينهم 19 نائبًا من القائمتين العربيتين. ويعتمد إقرار الخطوات التشريعية على التفاهمات التي يستطيع معسكره حشدها داخل البرلمان الجديد.