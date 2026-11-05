المعارضة الإسرائيلية تطلب انتخاب رئيس جديد للكنيست في جلسة أداء اليمين الثلاثاء

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طالب معسكر جادي آيزنكوت بإجراء تصويت لاختيار رئيس جديد للكنيست في جلسة أداء النواب اليمين، المقررة الثلاثاء 10 نوفمبر، في إطار مساعيه لتغيير رئيس البرلمان الحالي أمير أوحانا.

وأفادت قناة i24NEWS، الخميس، بأن معسكر آيزنكوت أبلغ أوحانا بطلب إجراء التصويت في الجلسة الأولى. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية «كان» أن رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيجدور ليبرمان تقدم بالطلب، وأن حزب «ياشار» خاطب أوحانا بالمطلب نفسه، فيما تعتزم القائمة العربية المشتركة الانضمام إلى التحرك.

ورد أوحانا بأن الموعد المعتاد لاختيار رئيس الكنيست يتزامن مع تشكيل الحكومة. وأوضح أنه سيحدد موعدًا مبكرًا خلال أسبوع إذا تلقى طلبًا يحمل توقيع 61 نائبًا على الأقل لإجراء التصويت.

ويأتي التحرك بعد اتفاق أحزاب المعارضة الأربعة على السعي لتغيير رئيس البرلمان، وسط مشاورات بشأن هوية خلفه. ويبرز اسم يائير لابيد بين المرشحين، فيما أفاد موقع ynet، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، بأن معسكر آيزنكوت يسعى إلى اختيار مرشح توافقي بحلول الأحد.

ويبدأ الكنيست السادس والعشرون أعماله الثلاثاء، بعد الانتخابات التي أُجريت في 27 أكتوبر. وتمتلك أحزاب المعارضة الأربعة 48 مقعدًا، فيما تشغل القائمتان العربيتان 19 مقعدًا.