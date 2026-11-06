ماكاو: السجن 12 عاما ونصف لمشرع سابق مؤيد للديمقراطية بقضية أمن قومي

صدر حكم بالسجن لمدة 12 سنة ونصف اليوم الجمعة على "أو كام سان"، النائب السابق المؤيد للديمقراطية في ماكاو، في أول قضية أمن قومي في مركز الكازينوهات الصيني، وذلك عقب محاكمة مغلقة أثارت مخاوف بشأن نزاهة الإجراءات.

وشكل اعتقال "أو كام سان" العام الماضي أول ملاحقة قضائية علنية في ماكاو بموجب قانون الأمن القومي الصادر في عام 2009. وأدانته محكمة في ماكاو بتهمة تقويض سلطة الدولة، وانتهاك السرية، وإقامة اتصالات مع منظمات أو جماعات أو أشخاص خارج ماكاو لارتكاب أعمال تعرض الأمن القومي للخطر.

ووفقا لبيان صادر عن المحكمة، اتهم الرجل، 69 عاما، بالمساعدة والتعاون مع "منظمات معادية" خارج ماكاو لفترة طويلة في جمع ونشر آراء سياسية محملة بأفكار تهدف إلى تقويض سلطة الدولة ومعلومات كاذبة.

وأضاف البيان أنه من خلال التواطؤ مع تلك المنظمات، كان يحاول التحريض على الكراهية بين سكان ماكاو ضد الحكومة المركزية، بهدف الإطاحة بالنظام الأساسي للبلاد وتقويضه.

وقال منتقدون إن قضيته تعكس تركيز بكين على الأمن وعدم تسامحها مع المعارضة، على الرغم من أن الحركة المؤيدة للديمقراطية في ماكاو لم تكن أبدا ذات تأثير يضاهي تلك الموجودة في هونج كونج المجاورة.

يشار إلى أن ماكاو هي مستعمرة برتغالية سابقة تعمل، مثل هونج كونج، كمنطقة إدارية خاصة منذ عودتها إلى الحكم الصيني في عام 1999. ولديها أنظمتها السياسية والقانونية الخاصة، كما أن ماكاو هي المدينة الصينية الوحيدة التي يسمح فيها بممارسة القمار في الكازينوهات. وتضم منتجعات تديرها شركات تابعة لعمالقة صناعة المقامرة الأمريكية مثل "إم جي إم ريزورتس" و"لاس فيجاس ساندز" و"وين ريزورتس".