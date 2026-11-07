 حمادة طلبة: مستوى الزمالك يحتاج إلى وقفة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حمادة طلبة: مستوى الزمالك يحتاج إلى وقفة

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 6 نوفمبر 2026 - 11:21 م | آخر تحديث: الجمعة 6 نوفمبر 2026 - 11:21 م

أشاد حمادة طلبة، نجم الزمالك السابق، بجماهير القلعة البيضاء، مؤكدًا أنها الجمهور الأوفى وكلمة السر في الانتصارات التي يحققها الفريق.

وقال حمادة طلبة، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع محمد أبوالعلا، إن الزمالك واجه صعوبة كبيرة خلال مباراته أمام مصر للتأمين، مشيرًا إلى أن المنافس قدم مستوى مميزًا وكان ندًا قويًا للفريق الأبيض.

وأشاد بمستوى عبد الله السعيد، مؤكدًا أنه قدم أداءً مميزًا واستحق تحية جماهير الزمالك، كما أثنى على ظهور محمد فرج بشكل جيد، مشيرًا إلى أن محمد حمد يمتلك ثقة كبيرة داخل الملعب.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن أداء الفريق لم يكن بالمستوى المطلوب خلال المباراة، وهناك علامات استفهام حول مستوى بعض اللاعبين، وهو ما يستوجب الوقوف على أسباب تراجع الأداء.


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