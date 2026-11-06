معتمد جمال غير راض عن أداء الزمالك رغم التأهل لثمن نهائي كأس مصر

أبدى معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عدم رضاه عن أداء لاعبيه في مباراة مصر للتأمين، رغم تحقيق الفوز والتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وقال معتمد جمال، في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: «لم نكن موفقين في مباراة اليوم، والفوز والتأهل هما أفضل ما تحقق خلال اللقاء».

وأضاف: «أعلم تمامًا أن هذه هي طبيعة مباريات الكأس التي دائمًا ما تشهد مفاجآت، وحدث ذلك أيضًا في الموسم الماضي بخسارة فرق كبيرة أمام فرق تلعب في الدرجة الثانية، ولم نكن في أفضل مراحل التركيز خلال أحداث المباراة».

وشدد المدير الفني للزمالك على أن الفريق لن يظهر بصورة أسوأ من التي ظهر بها في مباراة اليوم، في ظل الغيابات التي يعاني منها، قائلًا: «حاولنا التعامل مع الوضع الحالي في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابات، خاصة في الثلث الهجومي، ومع نهاية فترة التوقف سيكون الوضع مختلفًا».

واختتم معتمد جمال تصريحاته قائلًا: «جميع الجوائز الفردية التي أترشح لها أو أحصل عليها تأتي نتيجة جهود اللاعبين والجهاز الفني وجماهير الزمالك، فهم السبب الرئيسي فيها، وليست جائزة تخصني وحدي».

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على مصر للتأمين بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، ليتأهل أبناء ميت عقبة لمواجهة الشرقية إنبي في دور الـ16 للبطولة.