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شهدت الضفة الغربية المحتلة، الجمعة، 20 اعتداء نفذها الجيش الإسرائيلي ومستوطنون ضد قاطفي الزيتون في 6 محافظات، شملت احتجاز مزارعين ومتضامنين وصحفيين، وسرقة محاصيل وتجريف أشجار.

وقالت هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية في بيان، إن الاعتداءات تستهدف عزل المزارعين عن المتضامنين والصحفيين، محذرة من أن منعهم من الوصول إلى أراضيهم يهدد بإقصائهم عنها، في ظل تصاعد إرهاب المستوطنين وفرض واقع استيطاني جديد.

** اعتداءات رام الله

وفي محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة، هاجم مستوطنون وقوات من الجيش الإسرائيلي قاطفي الزيتون في قرية كفر نعمة غربي رام الله.

وأسفر الهجوم عن توقيف 17 شخصا، بينهم 12 متضامنا أجنبيا وصحفيان دوليان و3 فلسطينيين، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

ولم توضح الهيئة مصير هؤلاء، لكن حملة "فزعة" قالت في بيان إنه جرى نقلهم إلى قاعدة عسكرية قريبة.

وفي قرية أبو فلاح شرقي رام الله، أجبر مستوطنون عشرات المتضامنين والصحفيين على مغادرة المنطقة.

كما تعرض مزارعون فلسطينيون في بلدات دير عمار وعابود وسنجل والمغير وبرقا لاعتداءات حالت دون جني محصولهم، وشملت سرقة ممتلكات وتخريبها.

** اعتداءات الخليل ونابلس

وفي محافظة الخليل جنوبي الضفة، احتجز الجيش الإسرائيلي فلسطينيا في منطقة يطا، عقب هجوم شنه مستوطنون بمواشيهم على الحقول الزراعية.

وفي بلدة بيت عوا، تعرضت أشجار زيتون للتجريف.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية الصحفي مصعب شاور والفلسطيني إياد سويطي، بعد تعرضهما للضرب، وفق الهيئة.

وفي محافظة نابلس شمالي الضفة، سرق مستوطنون محصول الزيتون من أراض فلسطينية في منطقة المسعودية شمال غربي المدينة.

كما اعتدوا بالضرب على شابين فلسطينيين قرب جبل عيبال، دون توضيح حالتهم الصحية.

وفي بيت فوريك وسهل صرة، طرد مستوطنون مزارعين فلسطينيين من أراضيهم، في إطار محاولات لإقامة منشآت استيطانية.

** استهداف الأراضي

وفي محافظات بيت لحم جنوبي الضفة، وسلفيت وقلقيلية شماليها، شملت الاعتداءات تجريف أراض فلسطينية ونصب خيمة استيطانية.

كما طرد مستوطنون مزارعين من أراضيهم، ما حال دون وصولهم إلى حقولهم وجني محصول الزيتون.

واعتبرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن اعتداءات الجمعة تعكس تحولا في استهداف موسم الزيتون.

وأوضحت أن الاعتداءات باتت تطال المتضامنين والصحفيين المحليين والدوليين، في محاولة لعزل المزارعين الفلسطينيين عن الجهات التي تساندهم.

وحذرت الهيئة من أن منع المزارعين من الوصول إلى حقولهم يتزامن مع فرض واقع استيطاني جديد، يهدد بإقصائهم عن أراضيهم على المدى الطويل.

** تصاعد الاعتداءات

ومنذ بدء موسم قطف الزيتون مطلع أكتوبر الماضي، صعّد المستوطنون اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن سقوط قتلى وجرحى، إلى جانب إلحاق أضرار بالممتلكات والمحاصيل الزراعية.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وأسفر التصعيد، وفق معطيات فلسطينية، عن استشهاد أكثر من 1220 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 26 ألفا.