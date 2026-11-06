قال قائد الجيش اللبناني، رودولف هيكل، الجمعة، إن الجيش لن يسمح بزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وسيتصدى لأي «إشكال» داخلي، معتبرًا أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية يمثل «المشكلة الأساسية والخطر الأول» الذي يواجه لبنان.

وأوضح هيكل، خلال اجتماع مع قادة عسكريين وضباط في مقر قيادة الجيش بمنطقة اليرزة، قرب بيروت، أن «رسالة الجيش هي الرسالة الوطنية، ولا سياسة له إلا السياسة الوطنية، وهدفنا الأساسي الحفاظ على الوحدة الداخلية والاستقرار والسلم الأهلي، وصون السيادة الوطنية»، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضاف: «نعمل على إنجاح قرارات السلطة السياسية، وبسط سلطة الدولة على جميع أراضيها»، مؤكدًا ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تسيطر عليها.

ونقل بيان للجيش اللبناني عن هيكل قوله إن المؤسسة العسكرية «ستقف سدًا منيعًا في وجه أي إشكال في الداخل، ولن تسمح بزعزعة أمن لبنان واستقراره».

وذكر البيان أن الاجتماع، الذي حضره أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج العملياتية وعدد من الضباط، خُصص لبحث التطورات في لبنان والمنطقة، ومتابعة الأوضاع الأمنية والعسكرية والتحديات الراهنة.

وأشار الجيش إلى استمرار الهجمات والخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان، موضحًا أنها تؤدي إلى سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات، فضلًا عن انتهاك القوانين الدولية والتفاهمات القائمة.

- تطوير إمكانات الجيش

وانتقد هيكل ما وصفه بـ«محاولات بعض الأطراف في الداخل والخارج تشويه صورة الجيش»، معتبرًا أن انتقاد أداء المؤسسة العسكرية من دون معرفة بطبيعة عملها «يخالف الانتماء الوطني».

وقال إن الجيش يحقق «إنجازات كبيرة تفوق طاقته»، عازيًا ذلك إلى جهود العسكريين وثقة اللبنانيين بالمؤسسة العسكرية، مشيرًا إلى دور وحدات الجيش في حفظ الأمن الداخلي ومراقبة الحدود وإحباط عمليات التهريب.

وأضاف أن الجيش اعتمد، خلال المرحلة الماضية، على قدراته الذاتية وعمل على تطويرها، ما أسهم، بحسب قوله، في تعزيز إمكاناته العملياتية واللوجستية.

ولفت إلى مشاركة الجيش في تأهيل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات، ضمن المبادرات التي نفذتها المؤسسة العسكرية.

- هيكل يؤكد أهمية استمرار دور «اليونيفيل»

وفي ما يتعلق بقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، قال هيكل إنها تضطلع بدور في مراقبة تنفيذ القرارات الدولية وتوثيق الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية.

واعتبر أن القوة الأممية تمثل شاهدًا على تاريخ الصراع بين لبنان وإسرائيل، مؤكدًا أهمية استمرارها في أداء مهماتها.

وشدد قائد الجيش اللبناني على ضرورة الحفاظ على الجاهزية والاستعداد لجميع الاحتمالات، من دون المراهنة على أي متغيرات دولية أو إقليمية.

وأشار إلى أن قيادة الجيش تعمل على تحسين أوضاع العسكريين، في ظل التحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية.