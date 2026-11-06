مالاوي تعلن قائمتها لمواجهتي مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

كشف كاليستو باسووا، المدير الفني لمنتخب مالاوي، عن القائمة النهائية للاعبين الذين سيخوضون مواجهتي منتخب مصر، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويستعد المنتخبان لخوض مباراتين خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث يستضيف استاد القاهرة المواجهة الأولى في التاسعة مساء يوم 13 نوفمبر، قبل أن يتجدد اللقاء بينهما يوم 17 من الشهر نفسه في الثالثة عصرًا.

وشهدت قائمة مالاوي وجود 24 لاعبًا، يتقدمهم مويشو مهانجو، المحترف في صفوف هانوفر الألماني، إلى جانب عدد من العناصر التي يعتمد عليها الجهاز الفني في مشوار التصفيات.

وجاءت القائمة على النحو التالي :

حراسة المرمى: إينوسنت نياسولو، جورج شيكوكا، بريسيوس ماسامبا.

خط الدفاع: وشال جازية، جوميجزاني تشيروا، ماكدونالد راميك، إيمانويل نيرندا، بليسينجس مبوكيرا، تشارلز بترو، نيكسون نياسولو.

خط الوسط: يانكو سينجو، شيكومبوتسو سليمة، لويد نجاليوا، فيستوس دوي، مويشو مهانجو، باتريك موانجولو، فرانسيسكو مادينجا.

خط الهجوم: باباتوندي أديبوجو، إفرايم كوندوي، ريتشارد مبولو، أديل كادويا، جادي شيروا، لانجيسي نخوما، ويسيدينهو مبينجانجيرا.

ويدخل منتخب مصر المواجهتين متصدرًا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متساويًا مع أنجولا في عدد النقاط، لكنه يتفوق بفارق الأهداف، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويأتي جنوب السودان في المركز الأخير دون رصيد.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره بالتعادل السلبي أمام أنجولا في القاهرة، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل خارج ملعبه.