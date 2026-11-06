ترامب يعين ميلر كبيرا لموظفى البيت الأبيض بدلا من وايلز بعد هزيمة الجمهوريين

عين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ستيفن ميلر في منصب كبير موظفي البيت الأبيض ليحل محل سوزى وايلز عقب هزيمة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.

وأشاد ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي، بجهود وايلز، مؤكداً أنها ستستمر في العمل ضمن منظومته السياسية.

ويُعد ميلر، العضو البارز في الدائرة المقربة من ترامب منذ فترة طويلة،وهو أحد المهندسين الرئيسيين لسياسات الإدارة المتشددة في ملف الهجرة.

وكانت وايلز، التي تُوصف بالسياسية الصلبة والمستشارة المقربة من ترامب، أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ الولايات المتحدة.

ويأتي رحيل وايلز في أعقاب الهزيمة القاسية التي مُني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء الماضي، ليحل محلها ستيفن ميلر، وهو من مساعدي ترامب الموثوق بهم منذ فترة طويلة.