 أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق: رصدنا تحركات سياسية في 2004 تطالب بالاكتفاء بفترة حكم مبارك - بوابة الشروق
الجمعة 6 نوفمبر 2026 10:58 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إقالة حسام حسن من القيادة الفنية للمنتخب الوطني؟
النتـائـج تصويت

أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق: رصدنا تحركات سياسية في 2004 تطالب بالاكتفاء بفترة حكم مبارك

محمد شعبان
نشر في: الجمعة 6 نوفمبر 2026 - 10:31 م | آخر تحديث: الجمعة 6 نوفمبر 2026 - 10:31 م

قال اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، إن التحركات في المجتمع لتغيير النظام السياسي بدأت منذ 2004، بالتزامن مع استعداد الرئيس السابق حسني مبارك لخوض الولاية الخامسة في 2005.

وأضاف خلال بودكاست «ساعة معGEN Z » عبر «إكسترا نيوز»: "في الفترة من مطلع عام 2004، حينها كنت عميدا في الأمن العام، رصدنا تحركات في المجتمع على المستوى السياسي بدأت تُرصد بشكل دقيق، وكان الرئيس مبارك مقبلا على الولاية الخامسة، ومن هنا ظهرت حركات تم تدشينها من بعض الشخصيات المعارضة التي رأت أن الرئيس مبارك كفاية عليه، وأنه أدى دوره والمفروض الاكتفاء بذلك".

ولفت إلى أن الضغوط قادت لطلب الرئيس مبارك تغيير المادة 76 من الدستور لتحويل الانتخاب إلى الاقتراع المباشر بدلا من ترشيح مجلس النواب، وصولا إلى إجراء أول انتخابات رئاسية مباشرة عام 2005.

وأشار إلى أن جهاز الشرطة ينفذ آلاف المأموريات يوميا ويتعامل مع ملايين المواطنين عبر محاور مساعدة الناس ومنع الجريمة وإنفاذ القانون بجمع المعلومات للنيابة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك