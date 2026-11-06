رئاسة الشئون الدينية بالحرمين: استهداف الحوثيين مكة والمدينة جريمة مدانة

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وصفت رئاسة الشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الجمعة، استهداف جماعة الحوثي مكة المكرمة والمدينة المنورة بأنه "جريمة مدانة تتنافى مع تعاليم الإسلام والقيم الإنسانية"، معتبرة تلك الاعتداءات "انتهاكا لحرمة البقاع المقدسة وترويعا لقاصدي الحرمين الشريفين".

جاء ذلك في بيان نقلته قناة "الإخبارية" السعودية، عقب إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، تدمير طائرة مسيرة بمنطقة مكة المكرمة، وصاروخ باليستي قال، إن جماعة الحوثي أطلقته باتجاه منطقة المدينة المنورة غربي السعودية.

وقالت رئاسة الشئون الدينية بالحرمين إنها تدين تكرار محاولات الحوثيين استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وشددت على أن ذلك يعد "اعتداء آثما على حرمة البقاع المقدسة، وترويعا لقاصدي الحرمين الشريفين".

وأضافت أن استهداف "بلد الله الحرام ومدينة رسول الله جريمة مدانة تتنافى مع تعاليم الإسلام والقيم الإنسانية وتكشف إصرار الميليشيا على انتهاك المقدسات وتعريض الآمنين للخطر".

وعقب إعلان التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، قال إن جماعة الحوثي أطلقته باتجاه منطقة المدينة المنورة، نفى المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، استهداف المدينة المنورة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد من الحوثيين ضد السعودية خلال الأشهر الأخيرة، شمل هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على مناطق مختلفة من المملكة.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى من البلاد منذ سبتمبر 2014.