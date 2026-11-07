مساعد رئيس الوزراء: طرح بنك القاهرة حقق 36 مليار جنيه ولم يضغط على سيولة البورصة

كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن تفاصيل طرح 45% من أسهم بنك القاهرة، والتساؤل عن أسباب تعديل وزيادة النسبة المطروحة من 30% إلى 45% في هذا التوقيت.

وقال خلال برنامج «الصورة مع لميس الحديدي» المذاع عبر «النهار» إن تعديل النسبة جاء نتيجة زيادة الطلب، لافتا إلى أن محافظ البنك المركزي وبنك مصر المالك لبنك القاهرة كشركة مساهمة مصرية أدارا الملف لفترة طويلة بالتعاون مع بنكي استثمار من الكبار هما «إي إف جي، وسي آي كابيتال».

ونوه إلى أن بنك القاهرة مقيد قيدا مؤقتا بالبورصة المصرية منذ تسع سنوات، موضحا أن الترتيب الفعلي للطرح جرى بالاجتماع مع محافظ البنك المركزي خلال شهر أبريل الماضي، وحُدد الأسبوع الأول من شهر نوفمبر موعدا للتنفيذ.

وتابع: «الطرح شمل 45% من أسهم البنك المملوكة لبنك مصر، وانقسم إلى طرحين، طرح خاص استأثر بنسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للمؤسسات، وطرح عام بنسبة 5% فقط».

ورد على الانتقادات المتعلقة بتوقيت الطرح وظروف السوق، قائلا إن: «تغطيته الطرح الخاص 7 مرات، وتغطية الطرح العام 27 مرة، هو دليل قاطع على نجاح الطرح، فبنك القاهرة بنك عريق ورغم أن ظروف السوق لم تكن الأفضل، إلا أنه لم يحدث أي ضغط على سيولة البورصة أو اضطرار للبيع».

ولفت إلى أن مؤسسات كبرى مثل البنك الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية وبنوك استثمار أجنبية شاركت وضخت تدفقات بالدولار بـ «رقم جيد جدًا» لكون 95% من الطرح خُصص للمؤسسات الخارجية، في حين كان إجمالي الطرح العام للأفراد 1.8 مليار جنيه.