مساعد رئيس الوزراء: تحديد القيمة العادلة للطروحات الحكومية يتم بمنهج صارم جدًا

أعرب الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن رضاه التام عن نتائج طرح بنك القاهرة في البورصة.

وقال خلال برنامج «الصورة مع لميس الحديدي» المذاع عبر فضائية «النهار»: «انتظرنا 9 سنوات لطرح بنك القاهرة، وأسواق المال في كل دول العالم لديها حساسية شديدة جدًا للتغيرات الجيوسياسية والأحداث المتلاحقة بالمنطقة، والطرح الخاص لبنك القاهرة كان جاهزا ومغطى بنحو 43%، فما هي المشكلة؟».

ورد على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي، بشأن الجهة التي حددت التقييم، لا سيما أن قيمته قبل عشرين عاما كانت «أعلى بكثير» بالدولار وتصل إلى نحو ملياري دولار تقريبا مقارنة بقيمته الحالية، قائلا: «ليس هناك شيء في أسواق المال أو الشركات أنني أنظر إلى الوضع كان إيه، على سبيل المثال عندما يقول لي أحد إن إحدى الشركات كانت قيمتها منذ 5 سنوات 3 مليارات دولار واليوم أصبحت قيمتها مليار دولار، أقول له: نعم، لأنها باعت أصولا في منتصف المدة، والأرباح والمعايير اختلفت، فبالتالي لكل شيء هناك معايير ننظر من خلالها للقيمة العادلة».

ووجه رسالة لطمأنه الرأي العام بشأن تقييم أصول الدولة، فائلا: «أنا أطمئن الجميع أن القيمة العادلة للشركات المملوكة للدولة تتم بمنهج صارم جدًا».

وأوضح أن تحديد القيمة العادلة يرتكز على ثلاث خطوات أساسية تشمل، أولا إعداد القيمة العادلة عبر مستشار مالي مستقل مقيد بالرقابة المالية، وثانيا اعتماد التقييم من الهيئة العامة للرقابة المالية، وثالثا اعتماد منهجية دراسة القيمة العادلة، من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلين عن ووزارات المالية والتخطيط، والرقابة المالية، والإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشار إلى أي شركة تُقيد في البورصة المصرية يُلزمها القانون بالاستعانة بمستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لتقييم أسهمها، لافتا إلى أن بنك القاهرة شركة مساهمة جرى تقييم أسهمها، وتعتمد الهيئة العامة للرقابة المالية القيمة العادلة، قبل أن تعرض وحدة الشركات بمجلس الوزراء منهجية القيمة العادلة على المجلس للموافقة عليها.