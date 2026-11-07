مساعد رئيس الوزراء: طرح بنك القاهرة لم يأت نتيجة أي ضغط من صندوق النقد الدولي

رد الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي، الذي يطرحه البعض: «هل كان طرح بنك القاهرة، واختيار الوقت، بضغط من صندوق النقد الذي يوجد ممثلوه حاليا في مصر، بدعوى أنكم متأخرون جدًا ويجب البدء بأحد الطروحات؟».

وقال خلال برنامج «الصورة مع لميس الحديدي» المذاع عبر فضائية «النهار»: «لا على الإطلاق.. مفيش ضغط من صندوق النقد»، مؤكدا أن الطرح جاء تنفيذًا لبرنامج أعلن عنه مسبقا منذ بدء عمل الوحدة في يناير 2026 وحدد الأسبوع الأول من نوفمبر موعدا للتنفيذ.

وأشار إلى إعلانه في وقت سابق عن طرح بنك القاهرة في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، وكذلك رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي.

ونوه بإشادة صندوق النقد الدولي الكبيرة بالمراجعات الأخيرة وما تحقق في وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة 2026 / 2030 وخطة برنامجها التنفيذي القائم على تسعة محاور.

وأضاف أن وحدة الشركات المملوكة للدولة، سبق وطلبت من بنك مصر المالك لبنك القاهرة الاستعانة بالمستشار المالي المستقل لتحديث القيمة العادلة في أغسطس، والتي كانت حُددت في أبريل 2026؛ نظرا لمرور ستة أشهر وتأخر الطرح.

ولفت إلى خبرته الممتدة كعضو مجلس إدارة بالبورصة المصرية منذ 15 عاما ومتخصص في أسواق المال، متابعا: «طالما كان الطرح الخاص جاهزا والمستثمرون جاهزون، فلا يوجد لدي أي قلق ولن ننتظر».