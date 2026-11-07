كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن الاستقرار على نقل 4 شركات قابضة إلى الصندوق السيادي، مشيرا إلى العمل يجري حاليا على إعادة هيكلة الست شركات قابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام المُلغاة.

وقال خلال برنامج «الصورة مع لميس الحديدي» المذاع عبر «النهار» : «نحن نعتبر أن الصندوق السيادي بصناديقه الفرعية، وجهاز مستقبل مصر هما أذرع استثمارية للدولة المصرية، وبما أن هذه الأذرع يتم تجهيزها الآن، فقد بدأنا نجهز الشركات القابضة الست التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال سابقا، لكي تدخل ضمن هذه الأذرع الاستثمارية وتدار، ولن تباع».

ولفت إلى نقل الشركة القابضة للتأمين للصندوق السيادي منذ عامين، مشيرا إلى أن الشركة لأول مرة حققت عوائد متميزة للخزانة العامة للدولة.

وتابع: «تقرر حتى الآن نقل أربع شركات قابضة إلى الصندوق السيادي تشمل الشركة القابضة للغزل والنسيج، والشركة القابضة للأدوية، والشركة القابضة للسياحة، والشركة القابضة للتشييد»، وذلك بعد مشاورات ودراسات مشتركة مع الصندوق استمرت على مدار ستة أشهر.

وبشأن مصير الشركتين المتبقيتين، الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وإمكانية نقلهما إلى الصندوق أو جهاز مستقبل مصر، لفت إلى أن هذا الأمر يخضع للدراسة حاليا، لا سينا أن الأمر يخضع لمعايير إدارة الأصول والجهة التي تمتلك الكفاءة الأعلى في الإدارة والقدرة على حل المشكلات بشكل أفضل.

وعن المستهدف المالي لبرنامج الطروحات قبل نهاية العام الجاري، أكد العمل على تحقيق الحصيلة المستهدفة البالغة 1.5 مليار دولار قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن الحصيلة المحققة بلغت نحو 658 مليون دولار تقريبا، موضحا أن خطة استكمال المستهدف تتضمن طرح حصة 20% من شركة «مصر لتأمينات الحياة» بحصيلة متوقعة تبلغ نحو 250 مليون دولار، إلى جانب استكمال الحصيلة المستهدفة من طرح حصة في شركة «مصر للألومنيوم».