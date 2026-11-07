رويترز عن مصدرين: قطر للطاقة تسعى للحصول على غاز مسال من نكست ديكيد الأمريكية

قال شخصان مطلعان لوكالة رويترز، إن شركة قطر للطاقة تجري مفاوضات متقدمة مع شركة (نكست ديكيد) لشراء ما يصل إلى مليوني طن سنويًّا من الغاز الطبيعي المسال من منشأة ريو جراندي لتصدير الغاز الطبيعي المسال التابعة للشركة والتي يجري تطويرها حاليا في ولاية تكساس الأمريكية.

وأشار المصدران إلى أن المفاوضات تتعلق بكميات من الوحدة السادسة التي لا تزال في مرحلة الحصول على التراخيص ولم يتسن التوصل بعد إلى قرار استثماري نهائي بشأنها.

وذكرت نكست ديكيد عند الموافقة على المشروعات أنها باعت بالفعل كامل الطاقة الإنتاجية للوحدات الخمسة الأولى، وفق وكالة رويترز.

وقال الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي، الشهر الماضي، إن الشركة تسعى بقوة إلى إبرام صفقات توريد طويلة الأجل مع مصدري الغاز الطبيعي المسال الأمريكيين وسط الصراع المستمر في الشرق الأوسط، وذلك في إطار استراتيجية تجارية تهدف إلى تحقيق إيرادات إذا تعطلت الصادرات عبر مضيق هرمز مرة أخرى في المستقبل.

وأفادت رويترز في أكتوبر الماضي، بأن قطر للطاقة تجري مفاوضات لشراء نحو ثلاثة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من شركتي (فينتشر جلوبال) و(وودسايد إنرجي).

ووقعت الشركة أيضا اتفاقية بيع وشراء طويلة الأجل لشراء أربعة ملايين طن سنويا من شركة شينير إنرجي.

ومن المتوقع أن تنتج الوحدات الخمسة الأولى في منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال ريو جراندي التابعة لنكست ديكيد والتي يجري بناؤها قرب براونزفيل بولاية تكساس نحو 30 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا عند تشغيلها بكامل طاقتها، مما يجعلها واحدة من أكبر مشروعات تصدير الغاز الطبيعي المسال قيد التطوير في الولايات المتحدة.

وقدمت الشركة طلبا إلى لجنة تنظيم الطاقة الاتحادية في مايو أيار بشأن مشروع الوحدة السادسة، وقدمت أيضا طلبا إلى وزارة الطاقة الأمريكية في يونيو حزيران للحصول على تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وذكرت نكست ديكيد سابقا أن الاهتمام التجاري بالوحدة السادسة يتجاوز السعة الاسمية مع استهداف اتخاذ القرار النهائي بشأن الاستثمار في 2027.

وفي حال الموافقة، سيجري بناء الوحدة السادسة بجوار الوحدات الخمسة الأولى، وسيمثل المرحلة الأولى من توسعة أكبر قد تشمل في نهاية المطاف الوحدتين السابعة والثامنة، مما يرفع إجمالي سعة التسييل في الموقع إلى قرابة 48 مليون طن سنويا.