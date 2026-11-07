عمرو أديب: مش عاوز حد يروج فكرة إن حسام حسن بيتعمل معاه كده علشان بيدافع عن فلسطين

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لو كان مكان المدير الفني للمنتخب حسام حسن لقدم استقالته بعد قرار المجلس الأعلى للإعلام بعدم ظهوره في وسائل الإعلام.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «أنت مدير منتخب مصر ودلوقت التعامل معاك بقى صعب... شكلك إيه قدام اللاعيبه».

وأوضح أنه لا يوجد سبب لبقاء حسام حسن في منصبه بعد هذا القرار، مؤكدا أن حسام حقق إنجازًا مع المنتخب في كأس العالم لكن المرحلة التالية حدثت فيها الكثير من الأمور بغض النظر من على حق ومن على خطأ.

وتابع: «لو الراجل هيمشي قولوا له امشي ونخلص الموضوع ده أو لو مش هيمشي اطلعوا قولوا الراجل مكمل مع المنتخب»، مؤكدا أن حسام حسن تعلم الدرس جيدًا ولن يتحدث مرة أخرى في أمور تخص حياته الشخصية.

واستكمل: «مش عاوز حد يروج فكرة إن حسام حسن بيتعمل معاه كده علشان بيدافع عن فلسطين.. حسام عنده ظروف وهو حر في حياته الشخصية.. لكن الشخصيات العامة عليها محاذير كثيرة وكلام كتير وبتواجه أشياء كثيرة».

وسبق أن أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراراً بمنع ظهور حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أنه قرر أيضًا استدعاء الممثلين القانونيين لعدد من المواقع الإلكترونية لجلسات استماع، بسبب مخالفتها ضوابط صون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين، مع التلويح باتخاذ إجراءات قانونية مشددة حال انتهاك هذه الضوابط أو تكرار نشر وتداول أي أخبار تتعلق بالوقائع محل البيان.