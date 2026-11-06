تنظم الجمعية المصرية لمكافحة العدوى (ESIC)، الفرع المصري للرابطة العالمية لخبراء منع ومكافحة العدوى (APIC)، بالتعاون مع المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة (AICPD)، التابع لاتحاد الاطباء العرب، مؤتمرها السنوي الرابع والثلاثين خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2026، بأحد فنادق الساحل الشمالي، تحت شعار "مكافحة العدوى بلا حدود: تطويراً للممارسات وتعزيزاً لسلامة المرضى".

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التكامل بين التخصصات والقطاعات الصحية، وتطوير ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها، وتحويل الأدلة العلمية والسياسات إلى تطبيقات عملية مستدامة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وحماية المرضى والعاملين بالقطاع الصحي بجمهورية مصر العربية و البلدان العربية الشقيقة.

ويتناول البرنامج العلمي عدداً من المحاور الرئيسية، تشمل: تعزيز النظم الصحية والتعليم والتدريب وتقييم الأداء، وتكامل أدوار معامل الميكروبيولوجيا مع الصحة العامة والأمن الحيوي، وتطوير سياسات مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات من خلال مفاهيم الاستخدام الرشيد والصحة الواحدة (One Health)، إلى جانب تعزيز مشاركة المرضى والمجتمع بأسره في الوقاية من العدوى المختلفة وسلامة الرعاية الصحية.

ويتضمن المؤتمر محاضرة رئيسية بعنوان "كسر الحواجز: تحويل الممارسات المجزأة إلى منظومة متكاملة للوقاية"، وجلسة نقاشية موسعة حول تكامل مكافحة العدوى عبر مختلف مستويات الرعاية الصحية، و4 جلسات علمية متخصصة، وورشتي عمل تطبيقيتين حول إطار الممارسة الآمنة المتكاملة (ANTT) والعمل ضمن فريق متعدد التخصصات، بالإضافة إلى جلسة للملصقات العلمية وندوة بالتعاون مع القطاع الصناعي لاستعراض أحدث الحلول والتقنيات في مجال مكافحة العدوى.

ومن المتوقع حضور ما بين 350-400 مشارك من مصر والوطن العربي في فعاليات المؤتمر هذا العام.

ويشهد المؤتمر مشاركة فعالة من ممثلين عن وزارة الصحة و السكان بجمهورية مصر العربية و نخبة من الخبراء والمتخصصين والمتحدثين من مصر والوطن العربي ، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات ومنظمات الدولية، من بينها مشاركة متميزة من منظمة الصحة العالمية (WHO) بما في ذلك فرقة العمل العالمية التابعة لها المعنية بمقاومة مضادات الميكروبات، ومكتب مصر، وأيضا عن الرابطة العالمية لخبراء منع ومكافحة العدوى (APIC)، وعن البورد الامريكي لمنح شهادات التخصص في مكافحة العدوى (CBIC).

وأكدت الدكتورة مها فتحي، رئيس الجمعية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر هذا العام يعكس توجهاً استراتيجياً نحو إعادة صياغة مفهوم مكافحة العدوى باعتبارها مسئولية مشتركة لا تقتصر على فرق مكافحة العدوى وحدها، بل تمتد لتشمل جميع مقدمي الرعاية الصحية وصانعي السياسات والقيادات الصحية والمرضى والمجتمع، مشيرة إلى أن تحقيق الوقاية المستدامة يتطلب تكاملاً مؤسسياً وتعاوناً متعدد التخصصات وتحويل المعرفة العلمية إلى ممارسة يومية فعالة.

وتدعو الجمعية جميع المتخصصين والعاملين في مجالات مكافحة العدوى والميكروبيولوجيا والصحة العامة وسلامة المرضى إلى المشاركة في فعاليات المؤتمر، والإسهام في بناء مستقبل أكثر أماناً للرعاية الصحية.

وشارك الدكتور أبو بكر القاضي الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب بجمهورية مصر العربية، في المؤتمر نيابة عن الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب.

وقال القاضي، إن المؤتمر الذي يشهد تجمعاً لأبرز الخبراء في مجال مكافحة العدوى، وممثلين عن منظمات محلية ودولية، يتيح فرصة استثنائية لتبادل الخبرات والتعلم من أفضل الممارسات عن كثب، إضافة إلى أن ورش العمل المقامة ضمن المؤتمر والتي تعتبر فرصة لاكتساب المهارات العملية اللازمة في هذا المجال الهام، كما نفخر فى اتحاد الاطباء العرب لتخريج 44 دفعة فى مكافحة العدوى من خلال المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة.