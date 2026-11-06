سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" رومان جوفمان إلى تنفيذ عملية داخل الأراضي الإيرانية عشية الانتخابات الإسرائيلية، التي جرت في 27 أكتوبر، قبل أن تتدخل الولايات المتحدة لإحباط الخطة، حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، الجمعة.

وذكرت القناة، في تقرير لم يكشف عن مصادر معلوماته، أن العملية المقترحة لم تحظ بدعم مسئولين كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، خشية أن تؤدي إلى تصعيد عسكري واسع يحول دون إجراء الانتخابات في موعدها.

وأضافت القناة الإسرائيلية، أن خطأ ارتكبه أحد عناصر الأمن الإسرائيليين أدى إلى اطلاع الولايات المتحدة على تفاصيل الخطة كاملة، ما دفع واشنطن إلى التدخل لوقف تنفيذ العملية التي لم تتحدث القناة عن تفاصيلها أو طبيعة التدخل الأمريكي، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

• طلعة قرب الحدود الإيرانية

وسبق أن نقل موقع "أكسيوس"، في تقرير نشره 21 أكتوبر، عن مسئولين إسرائيليين وأميركيين أن عشرات المقاتلات الإسرائيلية نفذت طلعة جوية طويلة المدى، اقتربت خلالها من الحدود الإيرانية قبل أن تعود إلى إسرائيل.

وجرت الطلعة في 19 أكتوبر، قبل نحو أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية، وقطعت خلالها الطائرات مسافة تزيد على 800 ميل انطلاقاً من إسرائيل، بمشاركة مقاتلات وطائرات للتزود بالوقود جواً، وفقاً للموقع.

وقال المسئولون، إن الطائرات عبرت المجالين الجويين السوري والعراقي، وسلكت مساراً يتوافق مع مسار محتمل لتنفيذ ضربات ضد إيران، قبل أن تعود إلى إسرائيل مع اقترابها من الحدود الإيرانية.

• إخطار أميركي مسبق بالطلعة

وبحسب "أكسيوس"، أخطرت إسرائيل الولايات المتحدة مسبقاً بالطلعة، ووصفتها بأنها تدريب عسكري يهدف إلى "استعراض القوة" وردع إيران عن شن هجمات على إسرائيل قبل الانتخابات.

واعتبر بعض المسئولين الإسرائيليين والأميركيين أن الطلعة لم تكن غير معتادة، وأن هدفها الردع، فيما قال مسئولون أميركيون، إن الجانب الإسرائيلي كان يدرك أن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية سترصد الطائرات.

لكن مصادر أمريكية أخرى قالت إنها خرجت بانطباع بأن إسرائيل كانت تأمل في أن تطلق إيران النار على الطائرات، بما قد يوفر مبرراً لشن ضربات إسرائيلية ضدها.

وأشار الموقع الأمريكي، إلى أن الطلعة كانت تنطوي على خطر حدوث سوء تقدير قد يستدعي رداً إيرانياً ويؤدي إلى تجدد المواجهات العسكرية.

يذكر أن الطلعة جرت في اليوم نفسه الذي التقى فيه وزير الحرب الأميركي بيت هيجسيث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قاعدة "عوفدا" الجوية جنوبي إسرائيل، لكن الموقع نقل عن مسئولين أن الطلعة لم تكن مرتبطة بالزيارة.