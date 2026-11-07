عمرو أديب: رسالتي لحسام حسن أن يستقيل من تدريب المنتخب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك اتجاهًا قويًّا لإقالة حسام حسن من تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم، لكنه لا يوجد أحد قادر على اتخاذ القرار.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن رسالته لحسام حسن أن يستقيل من تدريب المنتخب بسبب الأزمات الأخيرة.

وتابع: «أقول لحسام استقيل من تدريب المنتخب وستكون وسيكون أول مدرب يرحل وهو كسبان لأنه دائما تتم إقالة المدرب وهو خسران».

ولفت إلى أن حسام حسن فاز بأغلب المباريات التي خاضها على رأس القيادة الفنية للمنتخب الوطني، لكن في النهاية يسود اتجاه كبير داخل اتحاد الكرة لإقالته من تدريب المنتخب.

ونوه بأن حسام حسن أخطأ في الأزمات التي وقت مؤخرًا، لكنه إنسان في نهاية المطاف ومن الطبيعي أن يخطئ البشر، لكنه استغرب أن تكون مشكلة حسام حسن مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وسبق أن أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراراً بمنع ظهور حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أنه قرر أيضًا استدعاء الممثلين القانونيين لعدد من المواقع الإلكترونية لجلسات استماع، بسبب مخالفتها ضوابط صون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين، مع التلويح باتخاذ إجراءات قانونية مشددة حال انتهاك هذه الضوابط أو تكرار نشر وتداول أي أخبار تتعلق بالوقائع محل البيان.