هنأ المخرج شادي سرور، مدير عام مركز الهناجر للفنون، فريق عمل العرض المسرحي «سما»، بطولة الفنانة مروة عبد المنعم، وإخراج المخرج أيمن مصطفى، بمناسبة النجاحات والإنجازات التي حققها العرض خلال مشاركاته في المهرجانات المسرحية المحلية والدولية.

وحصد العرض عددًا من الجوائز المتميزة، من بينها 3 جوائز في الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وهي:

جائزة محمد سيف الأفخم لأفضل عرض متكامل عن عرض «سما».

جائزة بهاء الخطيب لأفضل مخرج للمخرج أيمن مصطفى.

جائزة إيناس الليثي لأفضل ممثلة للفنانة مروة عبد المنعم.

كما حقق العرض نجاحًا في مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، بحصول الفنانة مروة عبد المنعم على جائزة أفضل ممثلة، إلى جانب تكريم مصمم الديكور فادي فوكيه عن تميزه في تصميم ديكور العرض.

وعلى المستوى المحلي، حصد «سما» ثلاث جوائز خلال مشاركته في المهرجان القومي للمسرح المصري، وهي جائزة أفضل دور أول نساء للفنانة مروة عبد المنعم، وجائزة أفضل تصميم ديكور لفادي فوكيه، وجائزة أفضل تصميم إضاءة لأبو بكر الشريف.

ولم تقتصر إنجازات العرض على الجوائز، بل امتدت إلى ترشيحات متميزة في المهرجان القومي للمسرح المصري، حيث ترشح المخرج أيمن مصطفى لجائزة أفضل مخرج، كما شملت الترشيحات أفضل موسيقى وأفضل دعاية، وهو ما يعكس التقدير الذي حظي به العرض بمختلف عناصره الفنية والإبداعية.

وأعرب الفنان المخرج شادي سرور عن اعتزازه بما حققه العرض من نجاحات، مشيدًا بالمجهود الكبير الذي بذله المخرج وفريق العمل وجميع العناصر الفنية، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تمثل مصدر فخر لمركز الهناجر للفنون، وإضافة مهمة لرصيد المسرح المصري في المهرجانات المحلية والدولية.

واختتم شادي سرور تهنئته متمنيًا لفريق العمل المزيد من النجاح والتألق، ومواصلة تحقيق الإنجازات التي تليق باسم المسرح المصري ومركز الهناجر للفنون