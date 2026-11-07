مساعد رئيس الوزراء: إنهاء دراسة القيمة العادلة لشركة مصر لتأمينات الحياة خلال أيام تمهيدًا لطرحها

رد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، على التساؤل حول فلسفة طرح بنك القاهرة وما إذا «كان تخارجا للدولة أم تغييرا لهيكل الملكية أم لسداد وخفض جزء من الدين».

وقال خلال لقاء ببرنامج «الصورة مع لميس الحديدي» المذاع عبر فضائية «النهار» إن الهدف الدائم كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، لافتا إلى أن الطرح بالبورصة يحقق حوكمة غير مباشرة للشركات.

وأوضح أن برنامج الطروحات الحكومية يتضمن 30 شركة مقيدة قيدا مؤقتا على شاشات التداول حاليا، متابعا: «نحن لا نعمل في الفراغ بل وفق خطة معتمدة بمواعيد وتوقيتات طرح محددة، والشركات موجودة على شاشة التداول حاليا».

ونوه بإنهاء دراسة القيمة العادلة لشركة «مصر لتأمينات الحياة» خلال الأسبوع المقبل، متوقعا طرحها رسميا في نهاية شهر نوفمبر الجاري أو مطلع الشهر المقبل.

وبشأن طرح حصة من «مصر للألومنيوم»، أكد أن الشركة مقيدة بالفعل في البورصة، مضيفا: «أنا أعمل في القطاع الخاص منذ 42 سنة، ولم أعمل في وظيفة حكومية طوال حياتي ولم أقبل بها، وقبلت هذه المهمة كأول عمل حكومي لوجود تحد ضخم للغاية، وبضغط أيضا».

وأشار إلى أن المفهوم العام كان يختزل شركات الدولة في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام التي أُلغيت مع التعديل الوزاري في فبراير 2026، لافتا إلى أنها كانت تضم ست شركات قابضة تتبعها 67 شركة تابعة.

وأوضح أن أعمال الحصر الجارية تقترب حاليا من حصر 1500 شركة مملوكة للدولة أو تساهم فيها، مشيرا إلى أن الدولة سبق وأصدرت القانون رقم 170 لتنظيم ملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو المساهمة فيها.